Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

Время работает против Киева – летом закончится основная стадия всей спецоперации. Украина в лучшем случае останется без армии и четырех регионов.
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