Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Юрий Дельта
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Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

  Время работает против Киева – летом закончится основная стадия всей спецоперации. Украина в лучшем случае останется без армии и четырех регионов.

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Юрий анин
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