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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками. Голевая серия из 6 игр прервалась

Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

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