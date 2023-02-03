Аргументы недели

98 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Доливо
    По окончании СВО правильным решением было бы: присоединить республики прибалтики в состав Белоруссии или России!Президент Латвии ...
  • avershin1947mailru Авершин
    Похоже всё гораздо проще, просто голова и кисти тащить проще чем всё тело, особенно при отступлении, потом сжигают и ...«Противник попыта...
  • Святогор Князев
    А вы болезный значит предлагаете заключить мир с Зелёным и выплатить ему контрибуцию?Зеленский: «Бахму...

Народные дружинники помогают сохранять правопорядок в Челябинской области

Народные дружинники помогают сохранять правопорядок в Челябинской области

Они помогают полицейским во время проведения массовых мероприятий, патрулирований и оперативно-профилактической работе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх