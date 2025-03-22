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Царьград

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Российские силы успешно уничтожили ПВД ВСУ в Курской области

Российские силы успешно уничтожили ПВД ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали ПВД ВСУ в Гончаровке, Курская область. Боец отряда "Т" сообщил об артиллерийской поддержке и продвижении фронта.

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