Ялтинский «Рубин» проиграл «Заре»

Крымская команда продолжает готовиться к старту во Второй лиге чемпионата России по футболу. Фото: ФК «Рубин Ялта»В Крымске в среду, 6 марта, прошел контрольный матч между командой «Рубин Ялта» и луганской «Зарей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии