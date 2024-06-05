СМИ допустили отказ Кейт Миддлтон от прежних королевских обязанностей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологического заболевания, может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям, сообщил 4 июня американский журнал Us Weekly со ссылкой на источник.
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