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СМИ допустили отказ Кейт Миддлтон от прежних королевских обязанностей

СМИ допустили отказ Кейт Миддлтон от прежних королевских обязанностей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологического заболевания, может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям, сообщил 4 июня американский журнал Us Weekly со ссылкой на источник.

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