Яркие 28 минут Ольмо: перебил пенальти и травмировался. Новый разгром от «Барсы»!

3:0 с «Осасуной». «Барса» разобралась с «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги. Дани Ольмо сыграл всего 28 минут, но пережил целый спектр эмоций: заработал пенальти, реализовал его со второй попытки и травмировался.