Яркие 28 минут Ольмо: перебил пенальти и травмировался. Новый разгром от «Барсы»!

3:0 с «Осасуной». «Барса» разобралась с «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги. Дани Ольмо сыграл всего 28 минут, но пережил целый спектр эмоций: заработал пенальти, реализовал его со второй попытки и травмировался.
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