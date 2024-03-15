МВД по Республике Марий Эл реализует проект «Госуслуги - это просто»

В рамках проекта представители подразделений МВД по Республике Марий Эл, оказывающие государственные услуги, рассказывают гражданам о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, в том числе сокращении сроков их предоставления и удобстве пользования Единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.