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Спички - не игрушка

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Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа Мэтью Миллер сообщил, ссылаясь на сведения, предоставленные по линии Пентагона, что Россия готовит для передачи крупную партию разнообразных ракетных вооружений недружественным США странам и организациям.

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