В Северной Осетии полицейские провели мероприятие для студентов Владикавказского многопрофильного техникума в стационаре Республиканского наркологического диспансера

Впервые, по инициативе МВД по РСО-Алания и главного нарколога республики Александра Газзаева, в рамках I этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», организовано проведение выездных профилактических мероприятий в стенах стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера.