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В Женеве уклончиво ответили на вопрос про Дурова

В Женеве уклончиво ответили на вопрос про Дурова

Контрольное управление юстиции Женевы не подтвердило и не опровергло обращение Франции с просьбой предоставить материалы, связанные с обвинениями основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предложив обратится к французским властям.

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