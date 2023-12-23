Вся эта шваль будет на ваших телевизионных экранах в новогоднюю ночь...как ни в чём ни бывало...

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Так они нам всё, что смогли, показали из своего клуба))). Прямая трансляция, так сказать)). Чего их смотреть на Новый год? И всё остальное время тоже не стоит!
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2 час.
Владимир Петросов
Смотришь на этот коллективный шабаш и диву даёшься. Толи они все очень наглые, толи чересчур тупые. Но скорее всего и то и другое. Лолите с Филей, на двоих более 100 лет. А ум так и не приходит. Это уже диагноз. Сложнее и страшнее другое. В этой компании была &quot;звезда&quot; нашей эстрады - Билан. Так вот его на первом канале, в шоу &quot;Голос дети&quot; назначали одним из НАСТАВНИКОВ детишек. Представляю чему может научить подрастающих членов нашего общества такой &quot;специалист&quot;. Родители этих детей, наверно уже 100 раз пожалели об этом. Только Эрнсту всё до фонаря. Бабло капает, и ладно. Мерзко всё как-то. Пора чистить и эти конюшни.
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ДШ
Дмитрий Шершов
Всё просто - лишить лицензии владельца ресторана. Остальные задумаются!
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