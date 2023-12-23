Вся эта шваль будет на ваших телевизионных экранах в новогоднюю ночь...как ни в чём ни бывало...

Так они нам всё, что смогли, показали из своего клуба))). Прямая трансляция, так сказать)). Чего их смотреть на Новый год? И всё остальное время тоже не стоит!

Владимир Петросов

Смотришь на этот коллективный шабаш и диву даёшься. Толи они все очень наглые, толи чересчур тупые. Но скорее всего и то и другое. Лолите с Филей, на двоих более 100 лет. А ум так и не приходит. Это уже диагноз. Сложнее и страшнее другое. В этой компании была "звезда" нашей эстрады - Билан. Так вот его на первом канале, в шоу "Голос дети" назначали одним из НАСТАВНИКОВ детишек. Представляю чему может научить подрастающих членов нашего общества такой "специалист". Родители этих детей, наверно уже 100 раз пожалели об этом. Только Эрнсту всё до фонаря. Бабло капает, и ладно. Мерзко всё как-то. Пора чистить и эти конюшни.