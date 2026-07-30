Как русский человек приручил туалет

Туалетный этикет — тема, которую в приличном обществе обходят стороной. А зря. Именно в этих, казалось бы, сугубо бытовых привычках, как в зеркале, отражается менталитет народа, его религиозные воззрения, отношение к чистоте и даже к самому себе.
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