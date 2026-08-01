Где рак встречается реже всего? Топ-10 стран с лучшей статистикой

Топ-10 стран с самым низким уровнем заболеваемости раком / © World Visualized Согласно данным World Population Review, выше представлен список десяти стран с самой низкой возраст-стандартизованной заболеваемостью раком (ASR) на каждые 100 тысяч жителей.
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