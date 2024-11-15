Ученый Бурдин предрек гибель выбросившейся на берег Камчатки косатки

Косатка, которая вторые сутки лежит на побережье Охотского моря на Камчатке, скорее всего, умрет. Такой печальный исход в беседе с РЕН ТВ предположил ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, доктор биологических наук Александр Бурдин.
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