Ученый Бурдин предрек гибель выбросившейся на берег Камчатки косатки

Косатка, которая вторые сутки лежит на побережье Охотского моря на Камчатке, скорее всего, умрет. Такой печальный исход в беседе с РЕН ТВ предположил ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, доктор биологических наук Александр Бурдин.