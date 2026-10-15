На РЭН-2026 «Россети Ленэнерго» и «Таврида Электрик» подписали соглашение о сотрудничестве Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор ООО «Таврида Электрик» Владимир Чернышев заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие электросетевого комплекса страны.