Судя по всему известный российский актер Владимир Епифанцев договорился до статьи. Стало известно, что на актера подали заявление в правоохранительные органы из-за его русофобских высказываний.
Актер Епифанцев наконец договорился. После русофобских высказываний на "испуганного патриота" завели дело
Комментарии
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Андрей Бедный
Пофиг на этого актера, первый раз его вижу, а вот насчет мухоморов лажа. Знаю, что настой на мухоморах используется в лечебных целях. Лично знаю людей которым настой помог. Да и в Красную книгу занесены всего 2 вида мухоморов которые вообще не похожи на традиционные красношляпочные мухоморы которых в каждом лесу полно.
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18 час.
Лилианна Марченко
Он уже и сам-то выглядит, как мухомор замшелый... А вот одну роль он сыграл очень правдиво - похоронного навязчивого агента в фильме "Я остаюсь." с Андреем Краско в главной роли. Он, наверно, и по сути своей такой же похоронный агент и в жизни...
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17 час.
Александр Каблучко
Шаман еще
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16 час.
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