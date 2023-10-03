Актер Епифанцев наконец договорился. После русофобских высказываний на "испуганного патриота" завели дело

Андрей Бедный

Пофиг на этого актера, первый раз его вижу, а вот насчет мухоморов лажа. Знаю, что настой на мухоморах используется в лечебных целях. Лично знаю людей которым настой помог. Да и в Красную книгу занесены всего 2 вида мухоморов которые вообще не похожи на традиционные красношляпочные мухоморы которых в каждом лесу полно.