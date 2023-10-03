Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    идут по тер.водам других стран.Это небольшие суда.  Уничтожать укр. порты и все суда там --единственный вариант.Bloomberg: Киев б...
  • Андрей
    только после уголовного наказанияВсех вырусей лиши...
  • Андрей
    Все  борются за свои интересы."Азия ведёт проти...

Актер Епифанцев наконец договорился. После русофобских высказываний на "испуганного патриота" завели дело

Актер Епифанцев наконец договорился. После русофобских высказываний на "испуганного патриота" завели дело

Судя по всему известный российский актер Владимир Епифанцев договорился до статьи. Стало известно, что на актера подали заявление в правоохранительные органы из-за его русофобских высказываний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
Пофиг на этого актера, первый раз его вижу, а вот насчет мухоморов лажа. Знаю, что настой на мухоморах используется в лечебных целях. Лично знаю людей которым настой помог. Да и в Красную книгу занесены всего 2 вида мухоморов которые вообще не похожи на традиционные красношляпочные мухоморы которых в каждом лесу полно.
Ответить
18 час.
Лилианна Марченко
Он уже и сам-то выглядит, как мухомор замшелый... А вот одну роль он сыграл очень правдиво - похоронного навязчивого агента в фильме &quot;Я остаюсь.&quot; с Андреем Краско в главной роли. Он, наверно, и по сути своей такой же похоронный агент и в жизни...
Ответить
17 час.
Александр Каблучко
Шаман еще
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх