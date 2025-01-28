В Британии заявили о слабости и немощности европейских стран без США

Настоятельные требования нового американского президента Дональда Трампа к европейским союзникам активнее брать на себя ответственность за оборону, разделяя ее бремя наравне со США, несут огромные риски для Европы.
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