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Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»

Новобранец «Филадельфии» Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от сезона в составе новой команды и совместной игры с еще одним звездным дебютантом «76-х» Леброном Джеймсом .

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