Сигналы организма: 7 основных признаков сахарного диабета, о которых следует знать Юлия ЧелкановаСахарный диабет — это распространенное хроническое заболевание, которое требует внимательного отношения к своему здоровью.
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