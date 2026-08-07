Тамбовские полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области и члены Общественного совета при УМВД выступили инициаторами проведения спортивного праздника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника.