Тамбовские полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области и члены Общественного совета при УМВД выступили инициаторами проведения спортивного праздника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника.
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