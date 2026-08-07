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Порядок, государство

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Тамбовские полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области и члены Общественного совета при УМВД выступили инициаторами проведения спортивного праздника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника.

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