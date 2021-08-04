Вечерняя Москва

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Столичную акцию «Электронный дом» дарит уют» продлили до 29 августа

Столичную акцию «Электронный дом» дарит уют» продлили до 29 августа

Акция «Электронный дом» дарит уют» по просьбам москвичей продлена до 29 августа включительно. Полезные подарки может получить каждый житель столичного многоквартирного дома, который зарегистрируется на платформе и выполнит все необходимые условия.

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