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Представители США и Греции обсудили Россию и Китай

Представители США и Греции обсудили Россию и Китай

Темы, касающиеся России и Китая, обсудили представители США и Греции в Вашингтоне в рамках третьего раунда переговоров двух стран.

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