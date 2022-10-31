Избавление от кузнечиков естественным путем

Если вы только что заметили кузнечика в своем доме или в последнее время участились случаи поражения кузнечиками вашего сада, вы, вероятно, задаетесь тем же вопросом: Как избавиться от кузнечиков? Стоит отметить, что несколько кузнечиков могут быть полезны для вашего сада.
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