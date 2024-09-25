Глава МИД ФРГ Бербок призвала положить конец конфликту на Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что все больше стран задумываются о том, как положить конец конфликту на Украине, отметив необходимость завершить боевые действия с гарантиями безопасности для Киева.
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