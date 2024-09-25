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Глава МИД ФРГ Бербок призвала положить конец конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок призвала положить конец конфликту на Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что все больше стран задумываются о том, как положить конец конфликту на Украине, отметив необходимость завершить боевые действия с гарантиями безопасности для Киева.

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