Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую В чём вообще смысл запрещать русский язык? И почему говорят «великий и могучий»? Русский мир и всё такое – это понятно и непонятно одновременно (Украина – особый случай, но ограничивают много где).
Почему запрещают русский язык?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Фролов
Если, кто не знает, то наш Донбасс восстал в первую очередь из-за запрета укропитеками русского языка. Ну, а вообще-то русский язык запрещают "скудодумы", потому что он ВЕЛИКИЙ и ихним тусклым умом его не понять.
Ответить
4 час.
Михаил Казаков
Спасибо. Доходчиво и убедительно! Интересно, а "тонкие" запреты русского языка путём внедрения ЕГЭ, вымарывания классиков из школьной программы страниями министерств культуры, образования ( извиняюсь, уже не образования, а только просвещения) ? Это ли не подыгрывание врагам? Да даже и не подыгрывание, а именно работа.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии