Почему запрещают русский язык? ﻿

Если, кто не знает, то наш Донбасс восстал в первую очередь из-за запрета укропитеками русского языка. Ну, а вообще-то русский язык запрещают "скудодумы", потому что он ВЕЛИКИЙ и ихним тусклым умом его не понять.

Михаил Казаков

Спасибо. Доходчиво и убедительно! Интересно, а "тонкие" запреты русского языка путём внедрения ЕГЭ, вымарывания классиков из школьной программы страниями министерств культуры, образования ( извиняюсь, уже не образования, а только просвещения) ? Это ли не подыгрывание врагам? Да даже и не подыгрывание, а именно работа.