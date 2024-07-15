БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему запрещают русский язык? ﻿

Почему запрещают русский язык? ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую В чём вообще смысл запрещать русский язык? И почему говорят «великий и могучий»? Русский мир и всё такое – это понятно и непонятно одновременно (Украина – особый случай, но ограничивают много где).

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Комментарии
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Виктор Фролов
Если, кто не знает, то наш Донбасс восстал в первую очередь из-за запрета укропитеками русского языка. Ну, а вообще-то русский язык запрещают &quot;скудодумы&quot;, потому что он ВЕЛИКИЙ и ихним тусклым умом его не понять.
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4 час.
Михаил Казаков
Спасибо. Доходчиво и убедительно! Интересно, а &quot;тонкие&quot; запреты русского языка путём внедрения ЕГЭ, вымарывания классиков из школьной программы страниями министерств культуры, образования ( извиняюсь, уже не образования, а только просвещения) ? Это ли не подыгрывание врагам? Да даже и не подыгрывание, а именно работа.
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4 час.

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