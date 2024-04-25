«Отважные» вошли в Соловьёво после взятия Новобахмутовки (ВИДЕО, КАРТА)

Бойцы группировки «Отважные» Армии России вошли в Соловьёво после взятия Новобахмутовки. При поддержке артиллерии и авиации 2-я армия группировки войск «Центр» вошла в Соловьёво и ведёт штурм села, в которое бежали потрепанные части ВСУ из Новобахмутовки.