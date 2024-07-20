В Самарской области полицейские и общественники в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» провели профилактическое мероприятие с детьми

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», в одном из детских оздоровительно-образовательных центров сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественного совета при региональном главке провели с ребятами профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.