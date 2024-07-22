Гостям форума-фестиваля «Москва 2030» представят новые технологии в образовании

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Гостиный Двор превратится в интерактивное мультимедийное пространство, в котором представят новые технологии и инновации в социальной сфере, в том числе образовании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии