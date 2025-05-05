🔥 В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь Символ памяти «Вечный огонь» в парке имени Ю.А. Гагарина не будет работать с 18:00 7 мая до 18:00 8 мая.
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🔥 В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь Символ памяти «Вечный огонь» в парке имени Ю.А. Гагарина не будет работать с 18:00 7 мая до 18:00 8 мая.