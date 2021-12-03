В Удмуртии поданы документы для проведения референдума против QR-кодов

В ЦИК Удмуртии направлено ходатайство о проведении регионального референдума против ограничения в правах граждан, которые не имеют документов о перенесенном COVID-19, сертификата вакцинации, а также против обязательной вакцинации от коронавируса.
В ЦИК Удмуртии направлено ходатайство о проведении регионального референдума против ограничения в правах граждан, которые не имеют документов о перенесенном COVID-19, сертификата вакцинации, а также против обязательной вакцинации от коронавируса.
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