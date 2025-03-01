В Петрозаводске прошли учения по тушению пожара на 23 этаже

В Петрозаводске из-за аварийного режима работы бытового электрооборудования, произошёл пожар в квартире, расположенной на 22 этаже — к счастью, всё условно, поспешили успокоить в пресс-службе МЧС Карелии.
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