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Медвежий угол

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«Было тяжело понять, за что Украина убивает своих граждан»: как живут в России бежавшие от обстрелов ВСУ

«Было тяжело понять, за что Украина убивает своих граждан»: как живут в России бежавшие от обстрелов ВСУ

У бежавших от жестокости ВСУ непохожие друг на друга истории. В Россию люди, которым ранее не повезло быть обладателями паспорта «с вилкой», попадали разными путями, но общее в их пути одно — спасали их российские военнослужащие, а убить пытались ВСУ.

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Комментарии
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М
Мария
Что ждёт Украину центральную и Западную Украину? Страшно подумать. Видимо, гражданскую войну там устроят англосаксы. Бежать надо оттуда.
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Во всем виноват запад!😡😡😡
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2 час.
VG
Vasily Golov
Один описан случай восстановление своего жилья.Как обстоят дела с восстановлением частного сектора в ДНР и ЛНР? Расскажите.Вы новые граждане России.Как дела с частным сектором?
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6 мин.

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