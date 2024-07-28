«Было тяжело понять, за что Украина убивает своих граждан»: как живут в России бежавшие от обстрелов ВСУ

У бежавших от жестокости ВСУ непохожие друг на друга истории. В Россию люди, которым ранее не повезло быть обладателями паспорта «с вилкой», попадали разными путями, но общее в их пути одно — спасали их российские военнослужащие, а убить пытались ВСУ.
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