Март: лучшие месяцы для отпуска и финансовой выгоды по версии экспертов

Эксперт Ольга Владимирова из Headhunter рассказала о выгоде мартовского отпуска. Выбор месяца с максимальным числом рабочих дней увеличивает отпускные, но март может быть хорошим компромиссом для тех, кто ценит длительность отдыха.
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