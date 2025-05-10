Мне 42. Мы вместе почти 20 лет. У нас двое детей, дача под Рязанью, привычка пить чай в 21:00 и раздельные одеяла, чтобы не дёргать друг друга ночью.
Мы с мужем не занимались сексом 6 лет. Но я всё ещё не ушла...
Комментарии
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Tania Еременко
Само собой... Лучше секса - только... секс!!!
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9 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Это возникло у нас примерно за год до смерти моей Татьяны! Она очень разболелась! Но просто пообниматься, пошептать ласковые слова и поцеловаться… было почти до самого ее последнего дня! Поэтому мне вся эта история совершенно не понятна
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3 час.
Иван Ураганов
У всех по разному,у некоторых либидо до самой смерти,а у других в 40 затухает.
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50 мин.
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