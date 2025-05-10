Мы с мужем не занимались сексом 6 лет. Но я всё ещё не ушла...

ВЗ

Вячеслав Зязев

Это возникло у нас примерно за год до смерти моей Татьяны! Она очень разболелась! Но просто пообниматься, пошептать ласковые слова и поцеловаться… было почти до самого ее последнего дня! Поэтому мне вся эта история совершенно не понятна