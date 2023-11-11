Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпинем о России и Иране Лидеры США и Китая встретятся в середине ноября.
Байден планирует «жесткий разговор» с Си Цзиньпинем
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....Валерьянки выпейте.......или перамидолу примите)))))))
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11 час.
Александр Рожков
А по существу не можете возразить?
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8 час.
t
tatyanadavydkina
Что-то я очень сомневаюсь что с китайцами Байдену получится поговорить "жестко" Уже не та Америка что может понукать такими державами как Китай.
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3 час.
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