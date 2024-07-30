Марочко: резервные батальоны мобилизованных украинцев перебросили под Часов Яр

До нескольких батальонов мобилизованных украинцев перебросили в район Часова Яра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко Он отметил, что вдоль канала «Северский Донец — Донбасс» идет активная работа украинских боевиков.