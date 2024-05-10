Гол Панарина и 45 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» в третий раз обыграть «Каролину»

«Рейнджерс» в третий раз обыграл «Каролину», победный гол на счету Панарина. В Роли (штат Северная Каролина, США) завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».