Гол Панарина и 45 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» в третий раз обыграть «Каролину»

«Рейнджерс» в третий раз обыграл «Каролину», победный гол на счету Панарина. В Роли (штат Северная Каролина, США) завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».
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