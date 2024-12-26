На грабеж можем и ответить: сколько иностранных активов может конфисковать Россия, какие страны пострадают больше всего В ответ на конфискацию активов РФ на Западе Россия может сделать то же самое с иностранными активами, которые сейчас заморожены в нашей стране.
На грабеж можем и ответить: сколько иностранных активов может конфисковать Россия, какие страны пострадают больше всего
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Юрий Ильинов
Bradley, Leopard и М113: обновлен список жертв российских FPV-дронов в Курской области В Сети опубликованы новые кадры уничтожения бронетехники противника операторами российских FPV-дронов в Курской области. На них запечатлены моменты поражения немецкого танка Leopard, а также американских бронетранспортеров Bradley и М113. Из представленной видеоподборки можно сделать вывод о том, что западная бронетехника по-прежнему крайне уязвима для российских средств поражения. Недаром список потерь боевых машин ВСУ в Курской области уже исчисляется сотнями единиц. Одних только танков, в том числе западного образца, российские военные уничтожили более 200 единиц. https://vkvideo.ru/video-31371206_456276876 Стоит отметить, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ продолжают операцию по ликвидации группировки противника в приграничном регионе РФ. По оценкам военных экспертов, инициатива в боевых действиях сейчас находится в руках российской армии, которая постепенно приближается к Судже, а также имеет успехи на ряде других участков. Напомним, группировка ВСУ прорвалась в Курскую область в начале августа этого года. По замыслу украинского военного командования, в первые дни боевики киевского режима должны были захватить город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Однако реализовать этот сценарий украинские военные не смогли. По оценкам Минобороны РФ, с начала боевых действий в российском приграничье противник потерял уже свыше 43 тысяч человек личного состава. Добавим, что в настоящее время некоторые эксперты высказывают мнение, что командование ВСУ готовит новую операцию прорыва в один из приграничных регионов России.
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9 час.
Юрий Ильинов
«Калашников» показал новейший ударный беспилотник «КУБ-10Э» Российский оружейный концерн «Калашников» опубликовал видео первого полета управляемого боеприпаса «КУБ-10Э». Как поясняют разработчики, он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с помощью этого боеприпаса могут быть поражены объекты тылового обеспечения, полевых складов хранения боеприпасов и ГСМ, а также стартовые позиции БПЛА и инфраструктура аэродромов. Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с, в диапазоне температур окружающей среды от -30°С до +40°С – подчеркивают разработчики. https://vkvideo.ru/video-31371206_456276880 Приводя подробности, в концерне отмечают, что дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. «КУБ-10Э» запускается с катапульты. Крейсерская скорость его полета – 100 км/ч. Диапазон высот полета – 100–2500 метров – утверждают специалисты «Калашникова». При этом подчеркивается, что уже сейчас БПЛА семейства «Куб» успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на Украине и заслужили положительные отзывы военнослужащих ВС РФ.
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9 час.
Юрий Ильинов
Россия приняла ответные меры на конфискацию активов за рубежом https://www.youtube.com/watch?v=IwZ9_P23zDk
Россия приняла ответные меры на конфискацию активов за рубежом
YouTube
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9 час.
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