Юрий Ильинов

Bradley, Leopard и М113: обновлен список жертв российских FPV-дронов в Курской области В Сети опубликованы новые кадры уничтожения бронетехники противника операторами российских FPV-дронов в Курской области. На них запечатлены моменты поражения немецкого танка Leopard, а также американских бронетранспортеров Bradley и М113. Из представленной видеоподборки можно сделать вывод о том, что западная бронетехника по-прежнему крайне уязвима для российских средств поражения. Недаром список потерь боевых машин ВСУ в Курской области уже исчисляется сотнями единиц. Одних только танков, в том числе западного образца, российские военные уничтожили более 200 единиц. https://vkvideo.ru/video-31371206_456276876 Стоит отметить, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ продолжают операцию по ликвидации группировки противника в приграничном регионе РФ. По оценкам военных экспертов, инициатива в боевых действиях сейчас находится в руках российской армии, которая постепенно приближается к Судже, а также имеет успехи на ряде других участков. Напомним, группировка ВСУ прорвалась в Курскую область в начале августа этого года. По замыслу украинского военного командования, в первые дни боевики киевского режима должны были захватить город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Однако реализовать этот сценарий украинские военные не смогли. По оценкам Минобороны РФ, с начала боевых действий в российском приграничье противник потерял уже свыше 43 тысяч человек личного состава. Добавим, что в настоящее время некоторые эксперты высказывают мнение, что командование ВСУ готовит новую операцию прорыва в один из приграничных регионов России.