В Татарстане в пяти образовательных учреждениях обновят оборудование

В этом году пять образовательных учреждений в Казани, Набережных Челнах, Лениногорском и Азнакаевском районах Татарстана получат новую мебель, технику и учебное оборудование в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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