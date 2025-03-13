Мужчина нашел на пляже рвоту кашалота стоимостью в тысячи долларов

В Австралии прогуливавшийся по пляжу мужчина нашел сгусток амбры. Об этом сообщает сайт Yahoo News. Австралиец привез семью к океанскому берегу недалеко от границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда, чтобы посмотреть на ущерб от циклона «Альфред» и узнать, не вынес ли он на берег что-нибудь интересное.