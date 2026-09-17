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Белоус про «Локомотив»: «Пока Ротенберг не стал большим начальником, все удачно складывалось. Это не Галактионов расставался с ведущими игроками. Получили десятки миллионов – можно кого-то приобрести»

Юрий Белоус считает, что неудачи «Локомотива» связаны скорее с руководством, чем с тренером. – Из-за неудачных результатов команды вы видите, что у Галактионова есть проблемы по будущему с « Локомотивом »? – Вы знаете, сложно сказать.

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