23 февраля: почему этот праздник в СССР был рабочим днём

День защитника Отечества прошел в нашей стране большой путь от годовщины победы первых красноармейских отрядов над германскими войсками на полях Первой мировой до праздника, с которым поздравляют не только мужчин, но и женщин.
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