Электрозарядки для автомобилей откроют вдоль трассы «Таврида»

На трассе «Таврида» откроют 16 электрозарядок для автомобилей.Об этом журналистам сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев на пресс-подходе, организованном по итогам контроля запуска инвестпроекта «Умная АЗС» в Симферополе.