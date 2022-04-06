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Электрозарядки для автомобилей откроют вдоль трассы «Таврида»

На трассе «Таврида» откроют 16 электрозарядок для автомобилей.Об этом журналистам сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев на пресс-подходе, организованном по итогам контроля запуска инвестпроекта «Умная АЗС» в Симферополе.

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