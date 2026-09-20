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"Мощный ангел-хранитель": Влад Соколовский - о падении Бикбаева на концерте

"Мощный ангел-хранитель": Влад Соколовский - о падении Бикбаева на концерте

Евгений Мессман/ТАСС В Москве первое за 17 лет выступление группы "БиС" едва не сорвалось в буквальном смысле – солист коллектива Дмитрий Бикбаев рухнул с высоты прямо во время шоу.

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