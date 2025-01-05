ГАИ стала штрафовать водителей на 5000 рублей за перевозку нескольких бутылок спиртного

Для многих водителей перспектива получить штраф за перевозку спиртного в машине кажется нелепой, ведь несколько бутылок алкоголя в личном транспорте — обычное дело, особенно в праздники после покупок в магазине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии