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ГАИ стала штрафовать водителей на 5000 рублей за перевозку нескольких бутылок спиртного

ГАИ стала штрафовать водителей на 5000 рублей за перевозку нескольких бутылок спиртного

Для многих водителей перспектива получить штраф за перевозку спиртного в машине кажется нелепой, ведь несколько бутылок алкоголя в личном транспорте — обычное дело, особенно в праздники после покупок в магазине.

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Комментарии
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Grandad
Ковыряют, ковыряют в законах в поиске найти зацепки обобрать еще больше автовладельцев. Забыли, что их основная функция ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, а не наказывать рублем.
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