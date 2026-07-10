Россия и МАГАТЭ договорились о совместных шагах по безопасности Запорожской АЭС

В ходе межведомственных консультаций, прошедших в Калининграде, Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли принципиального согласия в вопросах обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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