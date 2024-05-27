Рецепт «первичного бульона»: к столетию первой гипотезы абиогенеза

Откуда на нашей планете появилась жизнь и как выглядели первые живые существа? Веками этим вопросом ведали философы и представители религии, а вот ученые впервые взялись за него довольно поздно — каких-то сто лет назад.
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