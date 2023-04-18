Россия снова будет Империей. Сигнал президента Путина в Новороссии расшифрован

Сигнал президента Владимира Путина, который мы наблюдали в Новороссии, расшифрован.Президент России Владимир Путин в ходе своего посещения зоны специальной военной операции (СВО) успел не только выслушать доклады генералов и дать ценные указания.
Сигнал президента Владимира Путина, который мы наблюдали в Новороссии, расшифрован.Президент России Владимир Путин в ходе своего посещения зоны специальной военной операции (СВО) успел не только выслушать доклады генералов и дать ценные указания.
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