Царьград

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Россия снова будет Империей. Сигнал президента Путина в Новороссии расшифрован

Россия снова будет Империей. Сигнал президента Путина в Новороссии расшифрован

Сигнал президента Владимира Путина, который мы наблюдали в Новороссии, расшифрован.Президент России Владимир Путин в ходе своего посещения зоны специальной военной операции (СВО) успел не только выслушать доклады генералов и дать ценные указания.

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