Социологи назвали самые популярные специальности в российских вузах: куда идут учиться ради больших зарплат

МОСКВА, 19 июля, ФедералПресс. В российских высших учебных заведениях определились наиболее востребованные направления обучения, среди которых лидируют экономический сектор, сфера информационных технологий и медицина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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